Inter - Juventus maçına damga vuran Kenan Yıldız: 'Her şey bizim için yolunda gitti'
Milli oyuncu Kenan Yıldız, 2 gol attığı Inter - Juventus maçının ardından basın mensuplarına konuştu. Yıldız, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum" dedi.
Juventus'un Inter ile oynadığı ve 4-4 biten maçta iki gol atan Kenan Yıldız, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Sonradan oyuna giren ve Inter karşısında iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, "Inter gibi bir rakibe karşı geriden gelmek, iki gol atmak kolay değil. Bunu başardığım için çok mutluyum. Hocama ve takıma teşekkür ediyorum. Bir takım gibi oynadık. Futbolda her şey değişebilir. Biz takım olarak savaştık ve her şey bizim için yolunda gitti" dedi.
Inter karşısında 62. dakikada oyuna giren Kenan Yıldız, 71. ve 82. dakikalarda ağları havalandırarak maçın oyuncusu seçilmişti.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #inter
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