Son Dakika: Derbinin VAR hakemi belli oldu!

Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:11
Son Dakika: Derbinin VAR hakemi belli oldu!
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Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanırken karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Kadıköy'de oynanacak derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE VAR KADROSU BELLİ OLDU

Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy oturacak. 

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.


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