Son Dakika: Derbinin VAR hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 24.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 24.12.2023 - 12:20

Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanırken karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.

Kadıköy'de oynanacak derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE VAR KADROSU BELLİ OLDU

Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy oturacak.

Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.