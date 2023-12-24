Son Dakika: Derbinin VAR hakemi belli oldu!
Son dakika haberi... Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı.
Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanırken karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu.
Kadıköy'de oynanacak derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE VAR KADROSU BELLİ OLDU
Derbinin AVAR koltuğunda ise Özgür Yankaya ile Kerem Ersoy oturacak.
Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği Fenerbahçe - Galatasaray derbisi saat 19:00'da başlayacak.
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