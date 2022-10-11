Kansere yakalanan Sebastien Haller: 'Kemoterapi aşaması zorlayıcı'

"ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

"3 çocuğum, güzel bir eşim olduğu için şanslı hissediyorum. Benim kendimi ispatlamam gereken çok fazla bir şey kalmadı ancak bu hastalığa henüz evlenemeden ve çocuk sahibi olamadan yakalanan insanlar var. Özgüveninizi, cinsel hayatınızı etkileyebilecek bir hastalık. Kendimizden, erkekliğimizden bir parçadan vazgeçmek zorunda kalıyoruz ve bu kolay bir şey değil. Büyük bir mücadele veriyorsunuz ve bunu atlatabilecek olmaz büyük bir savaşçı olduğunu anlamına geliyor. Küçük bir et parçasının sizin özgüveninizi yıkmaması, aksine ne kadar güçlü bir insan olduğunuzu anlamanızı sağlaması gerekir."