Testis kanseri olan futbolcu Sebastien Haller: 'Annem kahroldu'
Hollanda ekibi Ajax'tan Alman kulüp Borussia Dortmund'a bu yaz transfer olmasının ardından kansere yakalanan futbolcu Sebastien Haller, hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Haller, "Testis tümörünü öğrendikten sonra karım şoktaydı ama bununla başa çıkabildi. Fakat annem... Anne başkadır. Kahroldu... Onun yanında olmaları için kardeşlerimi aradım. Geri döneceğim, o sahaya çıkıp golümü atacağım" diye konuştu.
Ajax'tan Borussia Dortmund'a transfer olan ancak testis kanseri teşhisi nedeniyle kariyerine ara vererek tedaviye başlayan yıldız futbolcu Sebastien Haller, "Herkes için yeni bir durum, özellikle ben ve ailem için. Etrafımda çok fazla insan, çok fazla destek olduğu için şanslıyım. Kendimi kötü hissetmiyorum. Hala günlük yürüyüşlerimi yapıyoruım, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebiliyorum, bu nedenle her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Hastalığını ilk öğrendiği zaman özellikle annesinin çok üzüldüğünü belirten Fildişi Sahilli futbolcu, "Testis tümörünü öğrendikten sonra karım şoktaydı ama bununla başa çıkabildi. Fakat annem... Anne başkadır. Kahroldu... Onun yanında olmaları için kardeşlerimi aradım. Geri döneceğim, o sahaya çıkıp golümü atacağım" dedi.
İlk ultrason sırasında doktorların tümörü gördüklerini, daha sonra antrenmana gittiğini söyleyen Haller, durumun ameliyat sırasında netlik kazandığını ve kendisi için şok edici olduğunu belirterek, tedavi süreci için, "Haftanın 5 günü hastaneye gidiyorum. Kıpırdayamıyorum, sadece yatakta kalıyorum. Özellikle o günlerde gücümü ve zindeliğimi kaybediyorum" açıklamasında bulundu.
28 yaşındaki futbolcu, "Düşündüğüm ilk şey sadece 10 gündür Borussia Dortmund'da olmam ve henüz hiç oynamamış olmamdı. Bu transfer için çok şey yapmıştık. Herkes mutluydu ve gerçekten sahaya çıkmak istemiştim. Benim için 30 milyon euro ödediler ve aylarca oynayamayacağım. Böyle düşününce iyi bir anlaşma gibi durmuyor ama daha fazla düşününce bu konuda elinizden bir şey gelmeyeceğini görüyorsunuz. Böyle bir şeyden kaçınamazsınız ya da bunu değiştiremezsiniz" dedi.
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