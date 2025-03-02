Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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