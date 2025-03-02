Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
02 Mart 2025 Pazar, 09:23
Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16:00'da başlayacak.

Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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