Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Morata gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Alvaro Morata antrenmanda yer aldı.

Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Morata gelişmesi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.03.2025 - 18:20

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Sarı kırmızılılar, yarın 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için hazırlıklarını tamamladı.

Sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi haricinde Galatasaray'da tam kadro ile hazırlıklar tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve antrenmanda yer aldı.


Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #kasımpaşa

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış! 'Şuursuzlar'

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert çıkış! 'Şuursuzlar'
Galatasaray'a 11 milyar TL'lik dev proje

Galatasaray'a 11 milyar TL'lik dev proje
Fenerbahçe sosyal medyadan duyurdu! Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası

Fenerbahçe sosyal medyadan duyurdu! Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler