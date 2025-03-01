Kasımpaşa maçı öncesi... Galatasaray'da Morata gelişmesi!
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Alvaro Morata antrenmanda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Sarı kırmızılılar, yarın 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için hazırlıklarını tamamladı.
Sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi haricinde Galatasaray'da tam kadro ile hazırlıklar tamamlandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata sakatlığını atlattı ve antrenmanda yer aldı.
Etiketler: #Alvaro Morata #galatasaray #kasımpaşa
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