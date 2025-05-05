Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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