Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
05 Mayıs 2025 Pazartesi, 09:44
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı sürüyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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