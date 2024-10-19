Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer itirafı: 'Çok pahalı geldi'
Celta Vigo futbol direktörü Marco Antonio Garces, Kerem Aktürkoğlu'nu Los Angeles FC'ye transfer etmek istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu için önemli bir transfer itirafı geldi.
Celta Vigo futbol direktörü Marco Antonio Garces, S Sport'a verdiği röportajda Kerem Aktürkoğlu'nu Los Angeles FC'ye getirmeye çalıştığı açıkladı.
'ÜST SEVİYELERDE OYNAYAN BİRÇOK TÜRK OYUNCU VAR'
Marco Antonio Garces açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Los Angeles FC'de Alman bir teknik direktörümüz vardı. Amerikalı fakat Alman asıllı, ismi Steve Cherundolo ve Almanya'da çok çalışmış. Her zaman Türk oyuncuları dikkatle izlerdi çünkü Almanya'da üst seviyelerde oynayan birçok Türk oyuncu var. "
'ÇOK PAHALI GELDİ'
Rashica'yı takip ederken Kerem Aktürkoğlu'nu beğendiklerini belirten Garces, "O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum. 'Bu Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş' diye düşünmüştüm. Sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Ancak gözüm hep onun üzerinde. Harika bir oyuncu. Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim" dedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN PERFORMANSI
Benfica kariyerine iyi bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 5 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.
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