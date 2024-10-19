Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer itirafı: 'Çok pahalı geldi'

'ÇOK PAHALI GELDİ'

Rashica'yı takip ederken Kerem Aktürkoğlu'nu beğendiklerini belirten Garces, "O dönemde Rashica'yı izliyorduk ve Galatasaray'ın çok maçını izliyordum. 'Bu Aktürkoğlu gerçekten iyiymiş' diye düşünmüştüm. Sonra onu transfer etmeyi denedik ama çok pahalı geldi. Ancak gözüm hep onun üzerinde. Harika bir oyuncu. Şimdi Portekiz'de ve onu izlemeye devam edeceğim" dedi.