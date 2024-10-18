Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü için dev kapışma: İngiliz ekipleri kesenin ağzını açtı!
Benfica forması giyen milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye Premier Lig'in iki dev kulübünün talip olduğu iddia edildi.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu ve takım arkadaşı Orkun Kökçü'ye iki İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.
CaughtOffside'ın haberine göre; UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçta, Manchester United ve Tottenham Hotspur gözlemcileri Kerem ve Orkun'u yakından takip etti.
Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği Şampiyonlar Ligi müsabakasını da izleyen İngilizler, bu maçta birer gol atan ikiliyi radarlarına aldı.
Haberde, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü ocak ayında satmayı planlamadığı ancak her ikisi için de yapılacak yaklaşık 70 milyon Euro'luk bir teklifin Portekiz kulübünün fikrini değiştirebileceği ifade edildi.
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