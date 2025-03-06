Kopenhag - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşılaşacak.
KOPENHAG - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
KOPENHAG - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 3'ten naklen yayımlanacak.
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