Marco Asensio, Chelsea'yi devirdi!
Aston Villa, Marco Asensio'nun iki golüyle Chelsea'yi Villa Park'ta 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Aston Villa ile Chelsea karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa, 2-1'lik skorla kazandı.
Chelsea, 9. dakikada Enzo Fernandez ile öne geçti.
Aston Villa, 57. dakikada Marco Asensio ile skora eşitliği getirdi. Asensio, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.
5 maçta 4 beraberlik aldığı seriyi bitiren Aston Villa, puanını 42'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 2 maça çıkan Chelsea ise 43 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Southampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Etiketler: #Aston Villa #chelsea #İngiltere Premier Lig
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