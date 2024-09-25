Köprüde yaptığı yürüyüşle tarihe geçmişti: Jaan Roose, Cumhuriyet’e konuştu!

Pazar günü denediğiniz yürüyüş ile "ip üstünde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi" olarak tarihe geçtiniz. Daha önce de en uzun tek bina yürüyüşü ve slackline üzerinde çift takla atan ilk ve tek sporcu olarak adınızı tarihe yazdırmıştınız. Sıradaki hedefiniz nedir?

"Hedeflerim genellikle gizli tutulur çünkü onları hayata geçirmek genellikle iki veya üç yıl gibi uzun zaman alır. Bu süre zarfında, koşullar değiştikçe hedefler de değişebilir. Genel olarak bir sonraki hedefim, ertelediğim projelere odaklanmak, zaten yıllardır üzerinde çalıştığım ama gerçekleşmek için zamanlarını bekleyen projeler var. Çift ayaklı Somesault'ta olduğu gibi ilk denemelerden inişe kadar 6 yıllık bir yolculuk."