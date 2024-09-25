Köprüde yaptığı yürüyüşle tarihe geçmişti: Jaan Roose, Cumhuriyet’e konuştu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yürüyerek "ip üstünde kıtalar arasında geçiş yapan ilk kişi" olan Slackline sporcusu Jaan Roose Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.
Slackline alanında 3 kez dünya şampiyonu olan Red Bull'un Estonyalı atleti Jaan Roose, İstanbul'da Asya kıtasından Avrupa kıtasına ip üstünde yürüdü.
İP ÜZERİNDE KITALARARASI GEÇİŞ YAPAN İLK KİŞİ
Jaan Roose, deniz seviyesinin 165 metre üzerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üst kısmında 1074 metrelik özel bir ip üstünde 47 dakikada Asya kıtasından Avrupa kıtasına geçmeyi başardı. Roose, böylece ip üzerinde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi oldu.
Roose, tarihe geçtiği yürüyüşün ardından Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.
Pazar günü denediğiniz yürüyüş ile "ip üstünde kıtalararası geçiş yapan ilk kişi" olarak tarihe geçtiniz. Daha önce de en uzun tek bina yürüyüşü ve slackline üzerinde çift takla atan ilk ve tek sporcu olarak adınızı tarihe yazdırmıştınız. Sıradaki hedefiniz nedir?
"Hedeflerim genellikle gizli tutulur çünkü onları hayata geçirmek genellikle iki veya üç yıl gibi uzun zaman alır. Bu süre zarfında, koşullar değiştikçe hedefler de değişebilir. Genel olarak bir sonraki hedefim, ertelediğim projelere odaklanmak, zaten yıllardır üzerinde çalıştığım ama gerçekleşmek için zamanlarını bekleyen projeler var. Çift ayaklı Somesault'ta olduğu gibi ilk denemelerden inişe kadar 6 yıllık bir yolculuk."
Köprüde yaptığınız yürüyüşü sonlandırdıktan sonra verdiğiniz röportajda değişken hava koşulları ve güçlü deniz akıntısından bahsettiniz. Bunların yanında köprüde yaptığınız yürüyüşte sizi zorlayan başka faktör oldu mu?
"Havanın yanı sıra, en büyük dikkat dağıtıcı unsurlar hızlı görsel ve işitsel değişimlerdi. Her yöne hızla uçan dronlar, arabalardan yükselen sirenler ve bitiş çizgisinde hızla hareket eden insanlar. Bu anlar kesinlikle konsantrasyonumu test etti."
Köprüdeki yürüyüşün zorluklarından bahsettiğiniz kadar İstanbul Boğazı’nın binlerce yıllık kültürel önemi ve inanılmaz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu da söylediniz. En zorlandığınız yürüyüşü sormuşken, en zevk aldığınız yürüyüşü de sormak isterim.
"Bol bol uyuduktan sonra gün batımında yürümeyi tercih ediyorum, ancak çoğu proje gün doğumunda başlıyor. “Altın saat” sırasında öne çıkan iki proje Afrika'daki en uzun slackline (Samburu, Kenya) ve Türkiye'deki Boğaz yürüyüşü oldu, ikisi de unutulmazdı. Gözlerimde parlayan güneşle yaşadığım deneyimler."
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığınız yürüyüşle tarihe geçmenin yanı sıra Türkiye’de de büyük ilgi çektiniz. Öncelikle biraz yaptığınız Slackline sporundan bahseder misiniz?
"Slacklining, iki bağlantı noktası arasında gerilmiş düz dokuma üzerinde dengede durmayı içerir. Slackline'ın özellikleri, uzunluğu, esnemesi ve boyutu değişebilir. Slacklining'in farklı kategorileri vardır, bunlardan ben highlining ve tricklining yapıyorum."
Oldukça yetenek gerektirdiğini düşündüğüm bu spor ile sizin tanışmanız nasıl oldu ve ne zaman başladınız?
"Parkur ve serbest koşuya 13 yaşında başladım ve beş yıl sonra slacklining ile devam ettim. Parkur zaten çok fazla dengeleme içerdiği için doğal bir geçiş gibi geldi. Bir trickline yarışmasının videosunu gördüm ve birkaç hafta sonra kendim için slacklining'i denedim. İlk adımlar zordu, ancak 30 dakika içinde defalarca başarısız olduktan sonra 15 metrelik bir çizgide yürümeyi başardım. Bu da 2010 yılında gerçekleşti."
Yaptığın spor birçok insana çılgınca gelebilir. Sen, ailen ve çevrenden nasıl tepkiler alıyorsun?
"Bana da çılgınca geliyor, görsel olarak muhteşem ve zihinsel olarak zorlayıcı. Ancak ailem için oğullarının alışılmadık bir şey yapması normal. Beni her zaman desteklediler, özellikle de etkinlikler veya yarışmalar için seyahat söz konusu olduğunda."
Slackline’a başladığınız günden günümüze kadar bu sporu bırakmayı düşündüğünüz bir an oldu mu?
"Güzel soru. Hayır, bırakmayı hiç düşünmedim. Bir aktivite genellikle doğal olarak diğerine yol açar. Ayrıca, bu sadece bir spor değil, aynı zamanda bir eğlence biçimi, bu da hem sanatsal bir sanatçı hem de bir sporcu olarak benim için heyecan verici olmasını sağlıyor."
Farklı ortam, farklı hava koşulları, farklı uzunluk ve yükseklikte yürüyüşler yaptınız. Sizi en çok zorlayan yürüyüşünüz hangisiydi?
"En zorlu yürüyüş, şimdiye kadar yaptığım en uzun slackline yürüyüşüydü. İtalya anakarasından Sicilya'ya uzanan Messina Boğazı. Boğaz 3.640 metre genişliğindeydi ve yürüyüş ara vermeden 3 saat sürdü."
Oldukça dikkat ve konsantrasyon gerektiren yürüyüşlerden önce psikolojik ve fiziksel olarak nasıl hazırlanıyorsun?
"Fiziksel olarak en iyi hazırlık, mümkün olduğunca çok sayıda farklı slackline üzerinde kısa, uzun, gevşek, sıkı yürümektir. Her adımda deneyim kazanırsınız. Zihinsel olarak, bu çok önemlidir iyi uyumak ve yürüyüşten önce her şeyin kontrol altında olduğundan emin olmak için."
Yürüyüşe başlandığın andan bitişe kadar oldukça dikkat gerektiren bu sporda odağını nasıl koruyorsun?
"Odaklanma deneyimle gelir. Kısa mesafeler ve küçük adımlarla başlar ve beceriniz arttıkça daha uzun süreler boyunca odaklanma yeteneğiniz de artar. Her şey önce zordur sonrasında kolay hale gelir. Önemli olan küçük hareketlere ve tekniklere konsantre olmak ve sayıların (yükseklik, mesafe veya zaman) sizi bunaltmasına izin vermemektir."
Önceki Temmuz ayında dünya rekoru kırmak için yola koyuldun. Messina’da 2,710 metreyi aşan bir mesafe yürümene rağmen 80m kala düşerek kurallar gereği rekoru elde edemedin. O an neler hissettin, senden bu rekoru kırmak için tekrardan bir deneme görecek miyiz?
"Kurulum nedeniyle sonlara doğru teknik zorluklar olabileceğini biliyordum ama kendimi şaşırtıcı derecede iyi hissediyordum, sadece yorgundum. Düştükten sonra sıvı almam gerektiğini fark ettim. Üzülmedim çünkü şimdiye kadarki en uzun mesafeyi zaten geçmiştim ve asıl amaç Messina Boğazı'nı başarılı ve güvenli bir şekilde geçmekti. Yine de bu şimdiye kadar yapılmış ve yürünmüş en uzun Slackline'dı. Rekor ek bir bonus olabilirdi, ancak heyecan ve drama her şeye değdi."
En üzüldüğün başarısızlığın için Messina’da yaşadığın şanssızlığı söyleyebilir miyiz? Yoksa seni daha çok üzen bir başarısız denemen oldu mu?
"Messina bitişten önce sadece temiz yürüyüşü etkileyen bir tökezlemeydi, ancak bu bir başarısızlık değildi. Garip bir şekilde, slacklining yaparken hiç gerçekten üzülmedim. Yol boyunca odağını kaybeden insan unsurunu kucaklamadan slacklining yapmayı öğrenme sürecinin bir parçası olarak görmüyorum ve dürüst olmak gerekirse, bu işteki eğlencenin bir parçası."
Yine geçmişte yaptığın bir gösteriden soru sormak istiyorum. 2022 yılında Litvanya’da hareket eden bir kamyon üzerinde gösteri yaptın. Bu gösterinin diğer yürüyüşlerinden ne gibi farkları vardı, hareket eden bir aracın üzerinde olmak diğer yürüyüşlerinden daha mı zordu?
"Yaptığım en ilginç gösterilerden biriydi. Normalde Slackline'lar sabit noktalar arasında gerilir ama Litvanya'da slackline için özel olarak uzun bir kamyon kullandık. Kamyon yolda hareket ederken ben de numaralar (tricklining) yapıyordum. Hareketli ortam dengede durmayı çok daha zor hale getirdi ve 50.000 kişilik bir izleyici kitlesinin önünde düşmemek için ekstra odaklanmam gerekti."
Bu yıl Paris’te gerçekleştirilen olimpiyatlarda break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı gibi yeni sporlar yer aldı. Bir gün Slackline sporunu da burada görecek miyiz? Senin Olimpiyat’a katılmak gibi bir hayalin var mı?
"Slacklining'in Olimpik bir spor olma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Bu, sporun büyümesi ve tanınması için harika olur. Asıl soru ne zaman ve ne şekilde olacağı. Bahsettiğiniz sporların çoğu onlarca yıldır yapılıyor. Slacklining'in hala kat etmesi gereken bir yol var ama neler olacağını göreceğiz. Olimpiyatlarda yarışmak Her sporcu için önemli bir dönüm noktasıdır ama geleceği tahmin edemem."
Slackline’daki yeteneğin, Hollywood filmlerinde dublör olarak sahne almana olanak sağladı. İlerleyen süreçte oyunculuk gibi bir hayalin var mı?
"Pek sayılmaz. Pek hayal kurmam. Oyunculuğa devam etmek isteseydim, bu beceri seti üzerinde çalışmam gerekirdi. Şimdiye kadar, özverili bir çaba göstermeden hiçbir faaliyetin uzun vadede başarılı olduğunu görmedim."
Kariyerinde birçok ilke imza atarak rekorlar kırdın. Kariyerini ne kadar sürdürmek istiyorsun?
"Mümkün olduğunca uzun süre. Bence bir şeyde uzun süre iyi kalabilmek hayat boyu sürecek en zor projedir."
Son gösterinin nasıl olacağının planını yaptın mı, kariyer finalini nasıl yapmak istiyorsun?
"Şu anda gerekli olmayan bir şeyi planlamaya gerek görmüyorum. Eğer kariyerimi sonlandırırsam, bir başkası olacaktır. Ne olursa olsun, güçlü ve sağlıklı bir şekilde bitirmek istiyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu