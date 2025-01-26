Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 22. haftasında deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 12:56
Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Marco Gimpaolo'nun ekibi Lecce ile karşılaşacak.

Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LECCE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Via Del Mare Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LECCE - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalyan hakem Livio Marinelli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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