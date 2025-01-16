Inter, 6 maç sonra puan kaybetti!
İtalya Serie A 19. hafta maçında Inter, sahasında Bologna ile 2-2 berabere kaldı.
İtalya Serie A 19. hafta maçında Inter, sahasında Bologna ile karşılaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.
Bologna Castro'nun 15. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, Dumfries ile 1-1'i yakaladı. Ev sahibi ekip 45+1. dakikada Lautaro Martinez ile skoru 2-1'e getirdi. Bologna'da Holm sahneye çıktı ve durum yeniden eşitlendi. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU KADRODA YER ALMADI
Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.
Simone Inzaghi'nin öğrencileri ligde 6 maç sonra puan kaybetti. Bologna'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.
Bu sonuçla 1 maçı eksik olan Inter, 44 puana çıktı ve lider Napoli'nin 3 puan gerisinde kaldı. Bologna ise 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Inter, Empoli'yi ağırlayacak. Bologna ise Monza'yı konuk edecek.
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