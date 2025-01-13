Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!

Yayınlanma: 13.01.2025 - 17:50

Güncelleme: 13.01.2025 - 17:50

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Bologna maçı öncesi Inter'e kötü haber geldi.

Tutto Mercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu baldırında, Venezia maçında oynamasına engel olan uyluk gerginliğinden farklı bir rahatsızlık hissetti.

Habere göre; milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçecek ve Bologna maçını kaçıracak.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.