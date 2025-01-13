Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle Bologna maçında forma giyemeyecek.
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan Bologna maçı öncesi Inter'e kötü haber geldi.
Tutto Mercato'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu baldırında, Venezia maçında oynamasına engel olan uyluk gerginliğinden farklı bir rahatsızlık hissetti.
Habere göre; milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçecek ve Bologna maçını kaçıracak.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 21 maçta 6 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Etiketler: #hakan çalhanoğlu #inter #sakatlık
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