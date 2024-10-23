Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 12:17
Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bulla Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Leipzig - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİPZİG - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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