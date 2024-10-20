Liderliğini sürdürdü: Dev maçta kazanan Liverpool!
İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, Salah'ın 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.
Liverpool, 29. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle öne geçti. Mısırlı oyuncu, 162. Premier Lig golünü attı ve lig tarihinin en golcü 9. oyuncusu oldu. Salah, öte yandan eski kulübü Chelsea'ye karşı 8. golünü de attı.
Chelsea, 48. dakikada Nicolas Jackson ile eşitliği sağladı.
Liverpool, 51. dakikada Muhammed Salah'ın asisti ve Curtis Jones'un golüyle galibiyete ulaştı.
CHELSEA'NİN SERİSİ BİTTİ
Bu sezon 8. lig maçında 7. galibiyetini elde eden Liverpool, puanını 21'e çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu.
Ligde 6 maç sonra kaybeden Chelsea, 14 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA YİNE DERBİ
Liverpool, gelecek hafta Arsenal'e konuk olacak. Chelsea ise Newcastle'ı ağırlayacak.
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