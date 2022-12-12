Lionel Messi ateş püskürmüştü: FIFA'dan Mateu Lahoz kararı!

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2022 Pazartesi, 12:06
<p>2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelede yaşananlar ise maça damga vurdu.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelede yaşananlar ise maça damga vurdu.

<p>İki takım arasında gergin anlar yaşanırken maçın hakemi Mateu Lahoz'un kararları da büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. FIFA, İspanyol hakem için kararını verdi.</p>

İki takım arasında gergin anlar yaşanırken maçın hakemi Mateu Lahoz'un kararları da büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. FIFA, İspanyol hakem için kararını verdi.

<p><strong>SORUŞTURMA BAŞLATILDI</strong></p> <p>FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.</p>

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

<p><strong>SARI KARTLAR TARİHE GEÇTİ</strong></p> <p>Hollanda - Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz, karşılaşmada toplam 15 kez kartına başvurdu. İspanyol hakemin gösterdiği bu kartlar, Dünya Kupası tarihinde en fazla oyuncunun sarı kart gördüğü maç olarak tarihe geçti.</p>

SARI KARTLAR TARİHE GEÇTİ

Hollanda - Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz, karşılaşmada toplam 15 kez kartına başvurdu. İspanyol hakemin gösterdiği bu kartlar, Dünya Kupası tarihinde en fazla oyuncunun sarı kart gördüğü maç olarak tarihe geçti.

<p><strong>FIFA KARARINI VERDİ</strong></p> <p>İspanyol basınında yer alan habere göre Hollanda-Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz'un Dünya Kupası serüveni sona erdi. </p>

FIFA KARARINI VERDİ

İspanyol basınında yer alan habere göre Hollanda-Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz'un Dünya Kupası serüveni sona erdi. 

<p>FIFA'nın kararları tartışma konusu olan İspanyol hakemi evine gönderdiği ileri sürüldü.</p>

FIFA'nın kararları tartışma konusu olan İspanyol hakemi evine gönderdiği ileri sürüldü.

<p>Grup aşamasında Katar-Senegal ve İran-ABD maçlarında da düdük çalan Lahoz; 2018 Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunları'nda da görev yapmıştı.</p>

Grup aşamasında Katar-Senegal ve İran-ABD maçlarında da düdük çalan Lahoz; 2018 Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunları'nda da görev yapmıştı.

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