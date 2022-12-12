Lionel Messi ateş püskürmüştü: FIFA'dan Mateu Lahoz kararı!
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında Arjantin, Hollanda'yı penaltılarda 4-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Mücadelede yaşananlar ise maça damga vurdu.
İki takım arasında gergin anlar yaşanırken maçın hakemi Mateu Lahoz'un kararları da büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. FIFA, İspanyol hakem için kararını verdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.
SARI KARTLAR TARİHE GEÇTİ
Hollanda - Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz, karşılaşmada toplam 15 kez kartına başvurdu. İspanyol hakemin gösterdiği bu kartlar, Dünya Kupası tarihinde en fazla oyuncunun sarı kart gördüğü maç olarak tarihe geçti.
FIFA KARARINI VERDİ
İspanyol basınında yer alan habere göre Hollanda-Arjantin maçının hakemi Mateu Lahoz'un Dünya Kupası serüveni sona erdi.
FIFA'nın kararları tartışma konusu olan İspanyol hakemi evine gönderdiği ileri sürüldü.
Grup aşamasında Katar-Senegal ve İran-ABD maçlarında da düdük çalan Lahoz; 2018 Dünya Kupası, 2020 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunları'nda da görev yapmıştı.
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