Liverpool - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 11:53
Liverpool - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Liverpool - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Liverpool - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karadağlı hakem Nikola Dabanović'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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