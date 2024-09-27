Eski hocasından Kerem Aktürkoğlu iddiası: 'Real Madrid, Barcelona ve Liverpool...'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:04

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:04

Eylül ayı başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, altyapısından yetiştiği Hisareynspor'a büyük gurur yaşatıyor.

Hisareynspor Antrenörü Muammer Akçay, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'na dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Muammer Akçay, 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası döneminde Kerem Aktürkoğlu için "Gün gelecek Türkiye bu çocuğu konuşacak' demiştim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın da Kerem Aktürkoğlu'nu istediğini aktaran Akçay şu ifadeleri kullandı:

"Biz de 'Seni Fatih Terim oynatır.' dedik. O da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Şimdi bir marka oldu. Bize de gurur veriyor. Boş zamanı olduğunda sağ olsun bizi de ziyaret ediyor, ahde vefası olan bir öğrencimiz."

Muammer Akçay, milli futbolcunun Benfica'dan Real Madrid, Barcelona ve Liverpool gibi takımlara gidebileceğini söyledi.