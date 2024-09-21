Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında sahasında Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2024 Cumartesi, 10:30
Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Liverpool - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayımlanacak.

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