Liverpool kendi evinde 3 puanı almasını bildi!

Yayınlanma: 25.08.2024 - 21:14

Güncelleme: 25.08.2024 - 21:14

Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

LİVERPOOL İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.