Liverpool kendi evinde 3 puanı almasını bildi!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Brentford'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 21:14
Liverpool kendi evinde 3 puanı almasını bildi!
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Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

LİVERPOOL İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.


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