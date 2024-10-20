Liverpool - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta dev bir karşılaşmaya sahne olacak.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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