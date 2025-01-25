Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.
LİVERPOOL - IPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
LİVERPOOL - IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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