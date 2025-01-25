Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, Premier Lig'in 23. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2025 Cumartesi, 12:47
Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.

Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - IPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Liverpool - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - IPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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