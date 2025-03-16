Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:43
Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, tarafsız sahada Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - NEWCASLTE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - NEWCASLTE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği mücadele TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

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