Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası Finali'nde Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, tarafsız sahada Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - NEWCASLTE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Wembley Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - NEWCASLTE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği mücadele TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Akademisyenlerden 'diploma' tepkisi
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Gece kulubünde büyük facia
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Şüphelinin ifadesinde 'Sabiha Gökçen' ayrıntısı
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- 6 bin ailenin geçim kaynağı