Galatasaray Nef, Avrupa'da galibiyetle başladı!
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Nef, deplasmanda Oostende'yi 92-78 mağlup etti.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Belçika'nın Filou Oostende ekibini 92-78 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, birinci periyodunu 29-19 önde bitirdiği maçın ilk yarısını da 51-39 üstün geçti. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreğini de 74-58 önde bitirdiği müsabakadan 92-78 galip ayrıldı.
Galatasaray Nef, gruptaki ikinci maçını 11 Ekim Salı günü sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacak.
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