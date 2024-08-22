Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
İsviçre'nin Thun kentinde bulunan Stockhorn Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan şifreli olarak naklen yayımlanacak.
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