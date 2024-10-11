Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Ronald Keoman yönetimindeki Hollanda, deplasmanda Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
MACARİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
MACARİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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