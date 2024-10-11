Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hollanda, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2024 Cuma, 11:41
Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ronald Keoman yönetimindeki Hollanda, deplasmanda Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACARİSTAN - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Macaristan - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACARİSTAN - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Hollanda Macaristan UEFA Uluslar A Ligi

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