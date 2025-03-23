Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 09:22
Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım, deplasmanda Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Puskas Arena'da oynanacak mücadele 20:00'de başlayacak.

Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele TV 8'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

A Milli Takım Macaristan Uluslar Ligi

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