Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

'POLİSLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'

Avenue Hotspur'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Joel Collins kırık dizi kapağı için ameliyat olacak. Birkaç oyuncunun soyunma odalarından çıkarken şiddetli bir saldırıya uğradığı bu şok edici olay tamamen kabul edilemez ve olaya karışan herkes için gerçekten üzücü ve korkutucu bir deneyim oldu. Soruşturmada polis ve Güney Galler Futbol Federasyonu ile tam bir işbirliği içindeyiz ve şu anda öncelikli olarak bu olaydan etkilenen herkese destek olmaya odaklanmış durumdayız. Herkes için eğlence dolu ve güvenli bir ortam sağlamaya kararlıyız. Birkaç hafta içinde maçlara dönmeyi umuyoruz.”