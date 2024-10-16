Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

Galler ekibi Avenue Hotspur'un 32 yaşındaki kalecisi Joel Collins, karşılaşma sonunda silahlı saldırıya uğradı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2024 Çarşamba, 14:21
Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

Cardiff Bölgesel Ligi'nde Avenue Hotspur FC ve Llanrumney Athletic karşı karşıya geldi. Avenue Hotspur, üç kırmızı ve iki sarı kart gördüğü maçta 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

KALECİNİN DİZ KAPAĞI PARÇALANDI

İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre; Avenue Hotspur oyuncuları karşılaşmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Galler ekibi, 32 yaşındaki file bekçisi Joel Collins'in diz kapağının parçalandığı ve ameliyat edilmesi gerektiğini açıkladı.

Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

'POLİSLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDEYİZ'

Avenue Hotspur'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Joel Collins kırık dizi kapağı için ameliyat olacak. Birkaç oyuncunun soyunma odalarından çıkarken şiddetli bir saldırıya uğradığı bu şok edici olay tamamen kabul edilemez ve olaya karışan herkes için gerçekten üzücü ve korkutucu bir deneyim oldu. Soruşturmada polis ve Güney Galler Futbol Federasyonu ile tam bir işbirliği içindeyiz ve şu anda öncelikli olarak bu olaydan etkilenen herkese destek olmaya odaklanmış durumdayız. Herkes için eğlence dolu ve güvenli bir ortam sağlamaya kararlıyız. Birkaç hafta içinde maçlara dönmeyi umuyoruz.”

Maçın ardından silahlı saldırı: Kalecinin diz kapağı parçalandı

GİZLENMEK İÇİN YÜZLERİNİ KAPATTILAR

Saldırıyı soruşturan Güney Galler Polisi, saldırganların kimliklerini gizlemek yüzlerini kapattığı açıkladı.

Joel Collins Avenue Hotspur FC silahlı saldırı

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