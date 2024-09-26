Malmö - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Malmö - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Rangers ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 10:45
Malmö - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Malmö - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Henrik Rydström yönetimindeki Malmö, sahasında Philippe Clement'in ekibi Rangers ile karşı karşıya gelecek.

Malmö - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALMÖ - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

Eleda Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.45'te başlayacak.

Malmö - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALMÖ - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Luis Godinho'nun yöneteceği karşılaşma tabii spor'dan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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