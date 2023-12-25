Manchester City 2023'e damga vurdu: 1 yılda 5 kupa!

PASTANIN ÇİLEKLERİ: SÜPER KUPA VE KULÜPLER DÜNYA KUPASI

2022-23 sezonunu 3 kupayla kapatan Pep Guardiola'nın öğrencileri, sene bitmeden 2 kupayı daha müzesine götürmeyi başardı.

Manchester ekibi, 16 Ağustos'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçında Sevilla'yı penaltılarla 5-4 yenerek ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Son olarak 22 Aralık'taki FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fluminense'yi 4-0 mağlup eden ve ilk kez katıldığı organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 2023 yılındaki 5. kupasını kaldırdı.

İngiltere'de bu başarıyı elde eden ilk takım olan Manchester City, Avrupa'da ise bu istatistiği yakalayan 6. kulüp olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da daha önce Ajax (1995), Inter (2010), Barcelona (2011, 2015), Bayern Münih (2013) ve Real Madrid (2017), bir seneyi 5 kupayla kapatmıştı.

Bu rekorlara ek olarak Barcelona 2009, Bayern Münih ise 2020 senesinde ülkelerinde oynanan süper kupaları kazanarak 6 kupa birden kazanma başarısını göstermişti.