Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, FA Cup 5. Tur'unda sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.
FA Cup'ta heyecan 5. tur ile sürüyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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