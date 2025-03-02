Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, FA Cup 5. Tur'unda sahasında Fulham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
02 Mart 2025 Pazar, 13:02
Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FA Cup'ta heyecan 5. tur ile sürüyor. 

Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Marco Silva'nın ekibi Fulham ile karşılaşacak.

Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.

Manchester United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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