Manchester United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 11:17
Manchester United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşılaşacak.

Manchester United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - İPSWİCH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Manchester United - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - İPSWİCH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1 kanalından naklen yayımlanacak.

manchester united Ipswich Town İngiltere Premier Lig canlı

En Çok Okunan Haberler