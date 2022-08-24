Manchester United - Liverpool maçı öncesi Cristiano Ronaldo Jamie Carragher'ı görmezden geldi

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:57
<p>İngiltere Premier Lig'de 14. sırada bulunan Manchester United'ın içinde bulunduğu durumun sorumluları arasında gösterilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kendisi hakkında eleştirilerde bulunan Jamie Carragher'ı protesto etti.</p>

İngiltere Premier Lig'de 14. sırada bulunan Manchester United'ın içinde bulunduğu durumun sorumluları arasında gösterilen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kendisi hakkında eleştirilerde bulunan Jamie Carragher'ı protesto etti.

<p>Portekizli futbolcu, ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sports yorumcularına selam vermek için yanlarına gitti. </p>

Portekizli futbolcu, ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sports yorumcularına selam vermek için yanlarına gitti. 

<p>Portekizli futbolcu, ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sports yorumcularına selam vermek için yanlarına gitti. </p>

Portekizli futbolcu, ısındığı esnada saha kenarında canlı yayın yapan Sky Sports yorumcularına selam vermek için yanlarına gitti. 

<p>Neville'in ardından Roy Keane'nin yanına giderek onun da elini sıkan yıldız futbolcu, bu iki ismin arasında yer alan Jamie Carragher'ı pas geçerek elini sıkmadı. Jamie Carragher ise, <strong><em>"Beni görmezden geldi"</em></strong> demekle yetindi.</p>

Neville'in ardından Roy Keane'nin yanına giderek onun da elini sıkan yıldız futbolcu, bu iki ismin arasında yer alan Jamie Carragher'ı pas geçerek elini sıkmadı. Jamie Carragher ise, "Beni görmezden geldi" demekle yetindi.

<p><strong>JAMIE CARRAGHER NE DEMİŞTİ?</strong></p> <p>Sky Sports yorumcusu ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a dönüş yapan Portekizli yıldız hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumunu yapmıştı.</p>

JAMIE CARRAGHER NE DEMİŞTİ?

Sky Sports yorumcusu ve Liverpool efsanesi Jamie Carragher, geçtiğimiz sezon Juventus'tan Kırmızı Şeytanlar'a dönüş yapan Portekizli yıldız hakkında "Manchester United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok" yorumunu yapmıştı.

cristiano ronaldo manchester united liverpool Jamie Carragher

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler