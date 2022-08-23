Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Trabzon için tarihi bir gün'

23 Ağustos 2022 Salı, 19:31

Trabzonspor, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Trabzon şehri ve halkı için tarihi bir gün. Yeni bir hikaye yazmak için güzel bir fırsat olacak. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırız" dedi.

"OYUNU DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"

Avcı, "Muhteşem Trabzonspor taraftarının, 1.5 senedir oyuna ve bize gösterdikleri sabırla beraber, oyuna müdahale etmeden bizlere destek vermelerini istiyorum" diye konuştu.

"Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum" diyen Avcı, "Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü vs. Yarın topa daha fazla sahip olan, oyunu domine eden, oyun kontrolünü kaybetmeyen bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Hamsik ve Bakasetas'ın durumundan da bahseden Avcı, "Hamsik'in tedavisi iyi gidiyor ancak yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumu da yarın belli olacak ancak zor gözüküyor" diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Avcı, "Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz" dedi.