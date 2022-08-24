Mark van Bommel'den Mesut Özil sorusuna yanıt
Bosuil Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle tam kapasite oynayamayacaklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Sezon öncesinden bu yana sahanın dolu olması ve atmosferin iyi olması için uğraşıyoruz, uğraştığımız şeyi başardık diyebiliriz. Rakibimize oldukça zor bir atmosfer oluşturacağız. Sahamızda çalışmalar devam ediyor, tribün kapasitesi olarak tam kapasite olmayacağız ama bu açığı taraftarımız kapatacaktır. 1-1'lik skordan sonra daha rahat olduğumuzu düşünüyorum. Başarabileceğimize inanıyorum. Skoru tahmin etmek çok zor ama iyi oynarsak herkesi yenebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.
Hollandalı teknik direktör, Mesut Özil'in Medipol Başakşehir'de forma giymeye başladığının hatırlatılması üzerine ise, "Mesut'a karşı daha önce oynadım, evet pazartesi günü süre aldı. Fit mi, değil mi emin değilim ama karşımızda kimin olduğunun önemi yok. Turu geçmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
- İşte böyle yardım ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu
- Peker’in mülkü ‘Milli Parklar ve Bahçeler’e devredildi
- İmamlar seçim için sahada
- Erdoğan'ın mitingi ertelendi
- Kavuncu'dan Cumhuriyet'e Yavaş açıklaması
- 'Yüzde 100’lük fiyat artışı olabilir'
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- Erdoğan’ın masasındaki 5 sayfalık mektup
- 'Cübbeli Ahmet'ten Bakan Soylu'ya
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'