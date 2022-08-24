Mark van Bommel'den Mesut Özil sorusuna yanıt

Bosuil Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle tam kapasite oynayamayacaklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Sezon öncesinden bu yana sahanın dolu olması ve atmosferin iyi olması için uğraşıyoruz, uğraştığımız şeyi başardık diyebiliriz. Rakibimize oldukça zor bir atmosfer oluşturacağız. Sahamızda çalışmalar devam ediyor, tribün kapasitesi olarak tam kapasite olmayacağız ama bu açığı taraftarımız kapatacaktır. 1-1'lik skordan sonra daha rahat olduğumuzu düşünüyorum. Başarabileceğimize inanıyorum. Skoru tahmin etmek çok zor ama iyi oynarsak herkesi yenebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.