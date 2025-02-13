Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Şubat 2025 Perşembe, 13:35
Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda Thomas Thomasberg'in ekibi Midtjylland ile karşılaşacak.

Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİDTJYLLAND - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

MCH Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİDTJYLLAND - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 platformundan naklen yayımlanacak.

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