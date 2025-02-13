Midtjylland - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, deplasmanda Thomas Thomasberg'in ekibi Midtjylland ile karşılaşacak.
MİDTJYLLAND - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
MCH Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
MİDTJYLLAND - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 platformundan naklen yayımlanacak.
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