Real Sociedad, sahasında turu geçti!

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Real Sociedad, sahasında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti ve tur atladı.

Real Sociedad, sahasında turu geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:53

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Real Sociedad, sahasında Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Reale Arena'daki maçı ev sahibi ekip Real Sociedad, 3-1'lik skorla kazandı.

Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Mikel Oyarzabal, 45. dakikada Jon Ander Olasagati ve 79. dakikada Sergio Gomez attı. Rayo Vallecano'nun tek golü 45+7. dakikada penaltıdan Oscar Trejo attı.

Rayo Vallecano'da Alfonso Espino, 77'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad, Kral Kupası'nda tur atladı. Rayo Vallecano, turnuvaya veda etti.

Real Sociedad, ligde hafta sonunda Valencia deplasmanına gidecek. Rayo Vallecano, Osasuna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #real sociedad #Rayo Vallecano #İspanya Kral Kupası

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