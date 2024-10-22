Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 10:13
Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor.

Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, kendi sahasında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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