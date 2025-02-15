Milan - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan, İtalya Serie A'nın 25. haftasında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 11:52
Milan - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Milan - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, sahasında Paolo Zanetti'nin ekibi Hellas Verona ile karşılaşacak.

Milan - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Milan - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Francesco Fourneau'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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