Milan, Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı
Serie A ekiplerinden Milan, Feyenoord'da forma giyen santrfor oyuncusu Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı.
Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Serie A ekiplerinden Milan, Feyenoord'da forma giyen santrfor oyuncusu Santiago Gimenez'i renklerine bağladı.
23 yaşındaki oyuncu, 32 milyon Euro bedelle Milan'a transfer oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Feyenoord formasıyla 19 maçta forma giyen Gimenez, 16 gol 3 asistlik katkı yaptı.
Etiketler: #Santiago Gimenez #milan #feyenoord
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