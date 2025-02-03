Milan, Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı

Serie A ekiplerinden Milan, Feyenoord'da forma giyen santrfor oyuncusu Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı.

Milan, Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:11

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Avrupa'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Serie A ekiplerinden Milan, Feyenoord'da forma giyen santrfor oyuncusu Santiago Gimenez'i renklerine bağladı.

23 yaşındaki oyuncu, 32 milyon Euro bedelle Milan'a transfer oldu.

PERFORMANSI

Bu sezon Feyenoord formasıyla 19 maçta forma giyen Gimenez, 16 gol 3 asistlik katkı yaptı.


Etiketler: #Santiago Gimenez #milan #feyenoord

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