Joao Felix: 'Milan'da kalmak istiyorum'
Milan'ın Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Joao Felix, geleceği hakkında konuştu.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Joao Felix, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
AC Milan'a kiralık olarak katılan yıldız oyuncu, İtalyan devinde kalıcı olma isteğini dile getirdi.
25 yaşındaki genç yıldız, "Milan'a kiralık geldim ama sezon sonunda burada kalma şansım olursa çok mutlu olurum. Burası üst düzey bir Avrupa kulübü ve şimdiden her şeyine aşık oldum" ifadelerini kullandı.
Çocukluk idolünün Milan efsanesi Kaká olduğunu belirten Félix, ezeli rakip Inter'in de kendisiyle ilgilendiğini ancak Milan'ı seçtiğini vurguladı:
"Inter de benimle ilgileniyordu ama benim için imkansızdı… Çünkü ben Milan'ı istedim."
Bu sezon Milan formasıyla 2 maçta forma giyen Felix, 1 gol kaydetti.
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