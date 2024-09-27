Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Serie A'nın 6. haftasında sahasında Lecce ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Paulo Fonseca yönetimindeki Milan, sahasında Luca Gotti'nin ekibi Lecce ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - LECCE MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
MİLAN - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Luca Zufferli'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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