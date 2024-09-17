Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2024 Salı, 13:26
Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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