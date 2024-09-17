Milan - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Paulo Fonseca'nın ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MİLAN - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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