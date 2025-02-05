Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Milan, İtalya Kupası'nın çeyrek finalinde kendi sahasında Roma'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda çeyrek final heyeanı yaşanıyor.
Sergio Conceiçao yönetimindeki Milan, kendi sahasında Claudio Ranieri'nin ekibi Roma ile karşılaşacak.
MİLAN - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
San Siro Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MİLAN - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Piccinini'nin yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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