Newcastle - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Newcastle, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.
Eddie Howe yönetimindeki Newcastle, sahasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
NEWCASTLE - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
NEWCASTLE - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tony Harrington'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 4'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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