Ferdi Kadıoğlu oynadı: Brighton 2-0'dan geri döndü!
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Brighton Hove & Albion ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. The Amex'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 3-2'lik skorla kazandı.
Tottenham, 23. dakikada Brennan Johnson ve 37. dakikada James Maddison'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
18 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ
Brighton, 48. dakikada Yankuba Minteh, 58. dakikada Georginio Rutter ve 66. dakikada Danny Welbeck'in golleriyle 2-0'dan geri dönüp 3-2 kazandı.
Ev sahibi ekip, tam 17 dakika 53 saniye içerisinde geri dönüşü tamamlamış oldu.
Brighton forması giyen milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Pervis Estupinan'a bıraktı.
4 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ BİTTİ
Bu sonucun ardından Brighton, 4 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 12'ye çıkardı. Tottenham ise 10 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Brighton, Newcastle deplasmanına gidecek. Tottenham ise evinde West Ham United'ı ağırlayacak.
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