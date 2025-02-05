Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın yarı finalinin ikinci maçında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 12:51
Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United ile karşılaşacak.

Newcastle United, deplasmanda oynadığı ilk maçta Arsenal'ı 2-0 mağlup etmişti.

Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilz hakem Simon Hooper'ın yöeneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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