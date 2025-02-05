Newcastle United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Arsenal, İngiltere Lig Kupası'nın yarı finalinin ikinci maçında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, deplasmanda Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United ile karşılaşacak.
Newcastle United, deplasmanda oynadığı ilk maçta Arsenal'ı 2-0 mağlup etmişti.
NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James' Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngilz hakem Simon Hooper'ın yöeneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- 'Taktığı kravat elindeki kanı kapatmaz'
- Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem!
- Kamu görevlileri gözaltında
- Cemal Enginyurt'a 'hoş geldin' soruşturması!
- Emekli Tuğgeneral Er'den çarpıcı değerlendirme
- Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı
- Özel'den ATV muhabirine 'slogan' göndermesi
- İsveç'te okula silahlı saldırı
- Gerekçe: 'Görevi kötüye kullanma'