Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşılaşacak.
NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.
NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
- İş görüşmesine giden kadına, boks hocasından saldırı!
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması
- PKK'nin açıklaması için 'saat' iddiası
- Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
- Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı!