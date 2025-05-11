Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mayıs 2025 Pazar, 12:40
Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşılaşacak.

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 14:00'te başlayacak.

Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

NEWCASTLE UNİTED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem John Brooks'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

chelsea Newcastle United İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler